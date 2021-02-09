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Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

DHA

Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da `Maviş´ isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Serkan Yılmaz (27), kedisinin boğazından paslanmış şekilde çıkartılan iğneyi hatıra olarak saklıyor.
Kentte serbest meslekle uğraşan Serkan Yılmaz, Maviş adlı Persian (İran kedisi) cinsteki kedisinin geçen hafta, iki gün boyunca bir şey yemediğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü. Veteriner hekimi Olcay Ortakçı yaptığı muayenede, kedinin ağzında enfeksiyon oluşması nedeniyle röntgen çekmeye karar verdi. Ortakçı, röntgende kedinin yemek borusunun ortasında 6 santim uzunluğunda ve ucunda ip olan dikiş iğnesini tespit etti. Veteriner hekim Ortakçı, Anestezi uygulayarak uyuttuğu kediyi, yarım saatlik ameliyatın ardından dikiş iğnesini çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Maviş, sahibi Serkan Yılmaz´a teslim edildi.
`YEMEK YEMİYOR DİYE GİTTİK, İĞNE YUTTUĞUNU FARKETTİK´
Kedisinin hareketlerinin yavaşlamaması ve yemek yememesinden şüphelenerek, veteriner kliğine götürdüğü belirten Serkan Yılmaz, "Veteriner hekim Olcay Ortakçı, yapılan muayede kedinin ağzında kireçlenmeden dolayı enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Sonra emin olmak için kedinin röntgeni çekildi. Röntgende boğazında dikiş iğnesi olduğunu tespit etti. Yarım saatlik operasyonunun ardından iğne bulunduğu yerden çıkartıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyor. Sağlığı gayet yerinde eski haline döndü" dedi.
KÜFLÜ İĞNEYİ HATIRA OLARAK SAKLIYOR
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Veteriner hekimde çok şaşırdı. Normal şartlarda bu tür hayvanların bir cisim yutması halinde kusma olacağını söyledi ama bizim kedinin öyle bir şikayeti olmadı. Çok şaşırdık. Ben zaten yemekten kesildi diye veteriner hekime götürdüm. İğne ile karşılaştık. Şimdi boğazından çıkan iğneyi hatıra olarak saklıyorum. Zaten iğne paslanmış. Ama bu olaydan dolayı çok korktum. Çünkü kedi derdiğini söylemezdi, tesadüf eseri biz bunu öğrendik. Kedimiz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" diye konuştu.DHA-Gündem Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-02-09 08:55:34

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