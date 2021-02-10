Kapı demirine sıkışan köpeği ekipler kurtardı

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesindeki PTT şube binasının demir kapısına sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kaldırım Mahallesi'ndeki PTT şube binasının bahçesindeki demir kapıdan geçmeye çalışan sokak köpeği, parmaklıklar arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını gören PTT görevlileri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, demir parmaklıkları keserek, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-02-10 11:19:18



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