Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin yol ortasında, araçların arasında ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde Gölcubağı kavşağında bir kamyondan fırlayan lastik, yol ortasında yuvarlanmaya başladı. Lastiği görerek, büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Bir süre yol ortasında ilerleyen lastik, yol kenarında park halindeki bir kamyona çarparak, devrildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-02-12 21:52:26



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