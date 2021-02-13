Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, `Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi.
Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi. 5 kişiye `Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-02-13 19:08:51
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