Kolonya içti, hayatını kaybetti

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, iddiaya göre dün evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı. Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-02-14 16:19:29



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