Bartın’da eğitime kar engeli

Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de 1 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi.

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “Bartın’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan İlimiz genelindeki tüm okullarımızda ve kurslarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmesine, İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimizin bir gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi” denildi.

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