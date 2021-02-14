Bartın'da yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-02-14 23:23:37



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