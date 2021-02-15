Karda kayan yolcu otobüsü yoldan çıktı

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Bartın’da seyir halindeki yolcu otobüsü karda kayarak yoldan çıktı.

İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine seyir halinde olan yolcu otobüsü Bartın’ın Avara mevkiinde kardan dolayı kontrolden çıkarak kaydı. Hareket edemeyen otobüsü kurtarmak için bölgede yaşayan köylüler devreye girdi. Traktöre halatla bağlanan otobüs çekilerek kurtarıldı.

Otobüsün kayarak yoldan çıktığı sırada içinde bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kaydedildi.

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