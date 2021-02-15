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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA

Alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde iken yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Olay Bartın Amasra karayolunun Uğurlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Erdem Tunç kullandığı 74 AAE 769 plakalı otomobil ile seyir halinde iken otomobilin içinden kokular geldiğini fark edip aracı güvenli bölgeye çekti. Kokunun nedenini anlamaya çalıştığı sırada aracın motor kısmından duman ve alevlerin yükselmeye başladığını gören Tunç, eşi ve çocukları ile birlikte aracı terk etti.
Alevlerin kısa sürede büyümesi ve tüm aracı sarmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine haber verildi. Bartın Belediyesi ve Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Araçtan önce kokular geldiğini daha sonra ise alevlerin yükselmeye başladığını söyleyen araç sürücüsü Erdem Tunç, “Amasra’ya gidiyordum. Amasra’ya giderken bir koku sezdim. Geriye Bartın’a döneyim dedim. Geldim buraya burada durdurdum arabayı. Kokuyu anlamaya bakacaktım. Koku çoğalınca arabada eşim ve çocuklarım vardı onları arabadan indirdim. Polis geliyordu arkadan onları durdurdum. Baktık bir anda alev aldı” dedi.

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