Bartın´da yüz yüze eğitime kar tatili 



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü´nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2021-02-15 22:02:29



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