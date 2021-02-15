Bartın’da eğitime 1 gün ara verildi

Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (il merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokullarıanasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitimöğretime 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.