Ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarıldı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, ağaçta mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kemerköprü Mahallesi'nde dün gece ırmak kenarındaki ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Mahalleye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 5 metre aşağıdaki ırmak kenarına ip yardımıyla indi. Ağaçtaki kediyi kurtaran ekipler, daha sonra yukarı çıktı. Su verilen kedi, doğal ortamına salındı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-02-16 09:36:29



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