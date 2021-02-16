Kamyonet ve işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bartın’da kamyonet ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Avara mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu kamyonet, karlı yolda sürüşücünün kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen işçi servisi ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralanırken bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde tünel ve yol inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.