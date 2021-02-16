Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi

Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden okullarda ve kurslarda eğitim öğretime 3 gün süre ile ara verildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokullarıanasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitimöğretime 1718 ve 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.