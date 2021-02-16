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Bartın´da yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün ara verildi

DHA

Bartın´da yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce'de ise 1 gün ara verildi


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün, Düzce´de ise 1 gün süreyle ara verildi. 
Bartın Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Alınan kararda, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda, eğitim ve öğretime, 1718 ve 19 Şubat tarihlerinde ara verildiği bildirildi. 
Düzce Valiliği´nden yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edildiği, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-02-16 20:27:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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