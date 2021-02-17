Hastanede, dolaptaki kağıt havlular yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Devlet Hastanesi koridorunda bulunan dolaptaki kağıt havlular yandı. Koridoru duman kaplarken, itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi´nde koridorda bulunan dolaptan dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Koridoru duman kaplarken, güvenlik görevlileri vatandaşların koridora girişine izin vermedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-02-17 14:24:00
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