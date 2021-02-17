Kamyonetin çarptığı kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Mürüvet Saat (69) hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ulus'a bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yol ortasında hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acile bildirdi. Köye gelen sağlık ekibi, Mürüvet Saat'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda köye market satışı yapmak için gelen H.Ç.'nin (39) kullandığı kamyonetin geri manevra yaparken Saat'e çarptığını tespit etti. H.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-02-17 20:49:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.