Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, koruma altında olan 2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara, toplam 6 bin TL ceza kesildi.
Bartın merkeze bağlı Okçular köyünde, ormanlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını alan Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte yaptığı baskınla 2 avcıyı yakaladı. Yapılan incelemede, 2 avcının koruma altında olan altın yağmurcun kuşu vurdukları tespit edildi. Ekipler ruhsatsız tüfeklere el koyarken, avcılara yasak alanda avlanma ve koruma altındaki hayvanı öldürmeleri nedeniyle 6 bin TL idari para cezası kesti. DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2021-02-18 21:30:49
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.