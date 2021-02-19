Amasra'da rüzgar etkili oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Amasra'da bu sabah, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar küçük limanda dalgaları otomobillerinin içinden izledi. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Belediye hoparlörden anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü ilçede yüksek kesimlerde kar yağışı ara ara etkili olmaya başladı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2021-02-19 11:46:54



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