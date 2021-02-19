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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı

İHA

Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda eğitimöğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitimöğretim PazartesiSalı günleri, ikinci gruplarda ise eğitimöğretim PerşembeCuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.
Bartın Üniversitesi’nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.
Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.
Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek.
65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kaldırılacak.
Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağının, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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