Bartın’da freni patlayan MDF yüklü kamyon devrildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bartın Kurucaşile karayolunda freni patlayan MDF yüklü kamyon devrildi.

Kaza, Bartın Kurucaşile karayolunun Bozköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre frenleri patlayan 34 BPR 722 plakalı MDF malzemesi yüklü kamyon duramayarak devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki malzemeler yola savrulurken ekiplerce yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Çalışmaların sonrasında yol tekrar ulaşıma açıldı.

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