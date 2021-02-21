Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA) BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli Parktaki beyaz örtü havadan dronla görüntülendi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın´ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar mest etti. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan köyler ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Küre Dağları Milli Parkımız son yıllarda çok fazla turist çekmeye devam ediyor. Ayrıca milli parkımızda bütün mevsimlerde olduğu gibi özellikle kış aylarındaki kar yağışı ile birlikte eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. Kısıtlamalardan sonra bütün misafirlerimizi kurallar çerçevesinde milli parkımıza bekliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-02-21 11:39:02



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