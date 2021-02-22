Bartın'da çöp sahile vurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da, dalgaların etkisiyle sahile vuran çöp kirliliğe yol açtı.Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunması dikkat çekti. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler sahilin temizlenmesini istedi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-02-22 15:46:09
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