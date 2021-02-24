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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’ın buz yükü değişti

İHA

Bartın’ın buz yükü değişti

Bartın’da enerji nakil hatları üçüncü ve dördüncü buz yükü baz alınarak yapılacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Bartın’ın enerji nakil hatları yapımında ikinci buz yükü bölgesinden üçüncü ve dördüncü buz yükü bölgesine alındığını belirtti.
Bartın’da son bir ayda üçüncü ve dördüncü bölge buz yükü karakteristiğinin yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Tunç, Türkiye de enerji hatlarının TEDAŞ’ın belirlediği buz yükü bölgelerine göre tesis edilmekte olduğunu, buz yükü bölgelerinin ise enerji hattı üzerinde birikebilecek kar miktarı ve ağırlığı dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Milletvekili Tunç, Türkiye’nin dört buz yükü bölgesine ayrıldığını, Bartın’ın ikinci buz yükü bölgesinde yer aldığını, Bartın’dan daha fazla kar yağışı alan doğu illerinde dördüncü buz yükü bölgesine göre elektrik tesislerinin yapılmakta olduğunu söyledi. Tunç, son bir ayda ise Bartın bölgesinde üçüncü ve dördüncü bölge buz yükü karakteristiğinin yaşanması nedeniyle hatlardaki iletken kopmalarının meydana geldiğini, yaşanan arızalar sonrası bu yıl ve sonraki yıllar için TEDAŞ tarafından üçüncü ve dördüncü buz yüküne göre enerji nakil hattı yapılması kararının alındığını ifade etti.
Bartın’a son 10 yılda 1 milyar 741 milyon TL tutarında enerji yatırımı yapıldığının da altını çizen Milletvekili Tunç, Bartın’a son 10 yılda BEDAŞ’ın elektrik hatları için 225 milyon TL, TEİAŞ’ın ise son 6 yılda trafo merkezleri ve yüksek enerji nakil hatları için 1 milyar 516 milyon 623 bin TL olmak üzere toplam 1 Milyar 741 Milyon TL enerji yatırımı yaptıklarını açıkladı.
Şubat ayı başında yağan yoğun kar yağışının enerji nakil hatlarında büyük hasara yol açtığını belirten Milletvekili Tunç, “Onarımlarda yaşanan güçlüklerin, arazi şartları, sulu kar ve don yapması nedeniyle elektrik tellerinde oluşan ağır buz yükünü taşıyamaması ve ormandan geçen hatlarda ağaçların devrilmeleri nedeniyle zorlu şartlarda, çevre illerden takviye ekiplerin katılımı ile 300’den fazla çalışanla ve ilave araç gereçlerle arızalara müdahale edilmesine rağmen arızaların giderilmesinde gecikmeler yaşandı” dedi.
Milletvekili Tunç açıklamasında, “Yatırım eksikliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu değildir. 380’lik indirici trafo merkezinin de içinde bulunduğu 1 milyar 741 milyon TL tutarında Bartın’a enerji yatırımı yaptık. Enerji nakil hatlarının 80’li yıllardan bu yana yenilenmediği iddiaları doğru değil. Şehir merkezlerinde hatların yeraltına alınması çalışmalarının yanı sıra 160 köyün hattını yeniledik. Yüzde 70 yenilenen hatların bundan sonraki yıllarda ağır kış şartlarının yaşandığı doğu illerindeki buz yükü bölgesi kapsamında yenilenmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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