Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı

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Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı.



AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok meslek grubundan vatandaşın yanı sıra engelli vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamaları ve sevgi dolu mesajları dikkat çekti.

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