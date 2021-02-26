Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı

Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı.
AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok meslek grubundan vatandaşın yanı sıra engelli vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamaları ve sevgi dolu mesajları dikkat çekti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.