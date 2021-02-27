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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencilerine “Benim İşim Girişim” yarışmasından ödül

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencilerine “Benim İşim Girişim” yarışmasından ödül

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışmasında yüzlerce proje arasından ödül almaya hak kazandılar.
Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışmasının sonuçları açıklandı. Teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan yüzlerce girişimcinin başvuru yapıldığı yarışmada 12 proje ödül almaya hak kazandı. Artırılmış gerçeklik, bilgi güvenliği, bulut servisleri, biyoloji, eğitim teknolojileri, finansal teknolojiler, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, robotik çözümler, temiz enerji, yazılım gibi alanlarda yapılan başvuruların değerlendirmesinin sonucunda Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Hilal Taşcı ve Betül Timuçin’in projeleri en iyi 6’ıncı iş fikri oldu. Danışmanlığını Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Dursun Kısa ve Arş. Gör. Rızvan İmamoğlu’nun yaptığı öğrenciler elde ettikleri başarıyla birlikte 10 bin TL’lik prototip desteği almaya hak kazandı. Ayrıca proje Sera Kuluçka merkezi yardımı ile şirketleşme ödülünü de almaya değer bulundu.
Öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimizi tüm çalışmaların merkezine alarak geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin en önemli bileşeni olarak gördüğümüz öğrencilerimizi her zaman önceliyor, donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte önemli çaba sarf ediyoruz. Bu düşüncelerle iş fikri yarışmasında elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencilerimiz Hilal Taşcı ve Betül Timuçin’i tebrik ediyorum. Ayrıca ‘Üreten Üniversite’ sloganıyla değer üreten ve öğrencilerimizi her daim destekleyen tüm akademik insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye ikincisi olduğunu da hatırlatarak “Üniversitemizde ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hareket ediyor ve öğrencilerimize çok çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinlik ile derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimizin başarıları da her geçen gün artmaktadır. 2019 yılında ‘TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı’ kapsamında desteklenen proje sayısında ilk 5’te yer alan Üniversitemiz, 2020 yılında desteklenen 27 projesi ile 99 üniversite arasında ikinci olmayı başardı. Yıldan yıla artan başarı grafiğimizi sürdürülebilir kılmak için tüm bileşenlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Üreten Türkiye’nin mimarları olacak gençlerimizin, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacağına ve geleceğimize değer katmaya devam edeceğine de yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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