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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 mahalle karantina altına alındı

İHA

Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 mahalle karantina altına alındı

Bartın’ın Ulus ilçesinde Covid19 vakalarının artması nedeniyle 5 mahalle karantina altına alındı.
Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar kapsamında Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesi, Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu Mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alındı.
Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda ilçemiz Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesi Göldüzü mevkiinde COVID19 varyantı taşıyan hastaların ve temaslılarının çoğalması nedeniyle, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 28.02.2021 tarih ve saat 20.00 itibariyle Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesinin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu Mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Destek Ekipleri tarafından giderilecektir” denildi.

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