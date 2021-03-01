Bartın'da 4 mahalle karantinaya alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Hisar köyüne bağlı 4 mahalle, mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kumluca beldesinin Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi´nde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün 10 kişide tespit edilmesi üzerine Ulus Kaymakamlığı, köyün 4 mahallesinde karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri mahallelere giden yolun girişini barikatla kapattı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Covid-19 varyantı taşıyan hastaların çoğalması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa destek ekipleri tarafından karşılanacak" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2021-03-01 11:02:43



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