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Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen toprağa verildi

DHA

Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen toprağa verildi


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın´ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen hafta cuma günü balık tutmak için denize açıldı. ancak tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknedeki uzman erbaşlar Altay ve Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıktı. Kenan Çarpışantürk ile Teğmen Musa Bulut'un ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise sürüyor. 
Hayatını kaybeden Teğmen Musa Bulut´un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından memleketi Bartın´a getirildi. Ulus ilçesi Kumluca beldesi pazar yerindeki tören öncesinde annesi Saniye Bulut, "Yavrucuğum mekanın cennet olsun. İki tane evlat verdim ben, ben nasıl dayanayım yavrum. Vatanımız sağ olsun, Allah onlardan bin kere razı olsun" diyerek feryat etti. Teğmen Musa Bulut´un eşi Betül ve 2 çocuğu da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fahri Semiz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası askeri manganın omuzlarında cenaze arabasına konulan Teğmen Musa Bulut´un cenazesi, Konuklu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Teğmen Musa Bulut´un 3 yıl önce ablası Sultan Eriş´in Ankara Kızılcahamam´daki trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-03-01 14:48:20

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