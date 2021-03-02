Bartın Üniversitesi'nde “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” konferansı

Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamı'ndan Karabağ Zaferine giden sürecin anlatıldığı çevrimiçi konferans düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” adlı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay, Hocalı Katliamının tarihe kanlı ve acı bir olay olarak geçtiği vurgulayarak bu tür trajedilerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal ise her yıl Hocalı Katliamının yıl dönümlerinde gerçekleştirilen etkinliklerden farklı olarak bu yıl Karabağ Zaferinin de anlatıldığını ifade etti. Ardından geçilen konferansta Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker tarafından bilgiler verildi.

Kafkasya jeopolitiği hakkında temel bilgiler veren Doç. Dr. Asker, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki süreçte bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Doç. Dr. Asker, bu dönemde Rus desteğini alan Ermenilerin, kendilerine Kafkasya'da verilen topraklarla yetinmediklerini ve daha fazlasını isteyerek, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Asker konuşmasında Hocalı’da yaşanan vahşeti çeşitli boyutlarıyla aktararak, “Dünya üzerinde başka coğrafyalarda ve başka tarihlerde de katliamlar yapıldı. Ancak hiçbiri Hocalı’daki vahşetle karşılaştırılamaz. Küçük yaştaki çocukların işkenceye maruz kalarak şehit edilmeleri Ermenilerin ellerine fırsat geçtiğinde neler yapabilecekleri hususundaki en önemli göstergedir” dedi.

Karabağ’da kazanılan zaferin önemine de değinen Doç. Dr. Asker, “2020 yılında gerçekleştirilen ve zafer ile sonuçlanan Karabağ Harekâtı ile yıllar sonra da olsa Ermenilere gereken cevap verilmiştir. Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında Türkiye ve Türk insanının da katkılarının çok büyük olmuştur” ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı ve Karabağ Zaferinde şehit olanların da anıldığı etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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