Bartın Üniversitesi 65 yaş üstü bireyleri sosyal yaşama katacak projede yer aldı

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BÜNSEM) paydaş kurum olarak yer aldığı “Bilge Yaşam: Yaşlılık Karşıtlığı Hakkında Farkındalık” başlıklı AB projesiyle, ileri yaştaki bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BÜNSEM), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) bünyesinde hazırlanan Avrupa Birliği (AB) projesinde paydaş kurum olarak yer aldı. İleri yaştaki bireylerin sosyal yaşamın içinde yeniden var olmasının hedeflendiği projede Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Polonya’dan partner kurum ve kuruluşlar da bulunuyor. Toplam 194 bin Euro (1 milyon 750 bin lira) destekli proje ile 65 yaş üstü bireylere fiziksel aktivite, dijital öğrenme, sağlıklı beslenme ve dil eğitimi verilecek, yaşlılar sosyal yaşamın içinde yeniden var olacak.

Projenin önemine değinen BÜNSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın, “İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk’ün yürütücülüğünde gerçekleşecek projede Bartın Üniversitesi olarak bizler de yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından paydaşlarımızla birlikte sürdürülecek çalışmalarla ileri yaşlı bireylerin yaşam kaliteleri yükseltilecek. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek ve 65 yaş üstü bireyleri sosyal yaşama katmak için çalışmalar yapılacak. Yaşlı bireylere yönelik eğitimler için ortak bir strateji belirlenerek gönüllülük esasına dayalı olarak katılımcılara eğitimler verilecek. Fiziksel sağlık, yaşlılıkta beslenme, dijital öğrenme ve ikinci yabancı dil kursları gerçekleştirilecek” dedi.

Kaygın, projenin hayata geçirilmesinde emek verenlere de teşekkür ederek “Paydaş kurum olarak yer aldığımız projede şahsım ile birlikte Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus görev alacak. Önemli çıktıları olacağına inandığım projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk şahsında çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Ayrıca bizleri hep daha iyisi için teşvik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a da yakın ilgileri ve iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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