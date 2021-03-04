70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye

DHA

70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde 70 yıldır evli olan Yusuf (87) ve Emine Acar (86), genç çiftlere tavsiyede bulundu. Yusuf Acar, "Şimdiki evliler bir tartışma ile hemen boşanıyor. Bu yanlış bir davranıştır. Biz ufak bir tartışma yaşasak bile 1 gün geçmeden barışırdık" dedi. Emine Acar ise, "Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur" diye konuştu.
Ulus´a bağlı 15 haneli Karakışla köyünde yaşayan emekli inşaat ustası Yusuf ve ev kadını Emine Acar çifti, 70 yıldır evliliklerini sürdürüyor. 4 çocuk, 13 torun sahibi olan Acar çifti, evlilikleri boyunca hiç kavga etmediklerini ve küs kalmadıklarını dile getirdi. Hala ilk günkü gibi mutlu olduklarını belirten Acar çifti, evlilik temelindeki en büyük kuralın saygı olduğunu ifade etti. Gelinleri Hanife Acar´ın yardımıyla yaşamlarını sürdüren Acar çifti, uzun evliliğin sırrını anlattı.
'BİZİ ÖRNEK ALSINLAR'
1951 yılında evlendiklerini söyleyen Yusuf Acar, "Evliliğimiz mutlu bir şekilde devam ediyor. Bizim 4 çocuk ve 13 torunumuz var. Bazı evlilikleri görüyoruz. Bir kavga ile hemen boşanma kararı alıyorlar. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsan geçim derdinde mutlaka kavga ya da tartışma yaşayabilir. Biz tartıştığımız zaman 1 gün geçmeden hemen barışırdık. Bizce evlilik budur. Ufak bir tartışma yaşayınca birbirlerini bırakmasınlar. Evliliklerini sürdürsünler, bizi örnek alıp beraberce yaşamaya devam etsinler. Biz hayatımızdaki bütün zorluklara ikimiz göğüs gererek, üstesinden geldik. Ben inşaatlarda çalışmaya giderdim, eşim tarlada çalışırdı. Zamanımızı hep çalışarak geçirdik" dedi.
Emine Acar ise, "Ben küçük yaşta evlendim, bu evliği 70 yıldır devam ettiriyoruz. Şimdiki gençler hemen ayrılıyorlar. Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-03-04 08:28:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi 65 yaş üstü bireyleri sosyal yaşama katacak projede yer aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi 65 yaş üstü bireyleri sosyal ...
Mutasyonlu virüs 5 okulda yüz yüze eğitimi erteletti
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs 5 okulda yüz yüze eğitimi erteletti
Bartın'da 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın'da 3 köy karantinaya alındı
Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
Bartın Üniversitesi'nde “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” konferansı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nde “Hocalı Katliamından Karabağ ...
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu
Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor
YEREL HABERLER Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor