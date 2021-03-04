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Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, "Allah korusun" diyerek uyardı Vali Güner: “Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler”

İHA

Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, "Allah korusun" diyerek uyardı Vali Güner: “Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler”

Sarı kategoride orta riskli iller arasında yer alan ve normalleşme sürecinin başladığı Bartın’da denetimlere katılan Vali Güner, “Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler.” diyerek mevcut risk seviyesinin korunabilmesi ve daha iyi konuma geçilebilmesi için maske, mesafe ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Korona virüs salgınıyla mücadelede yeni dönemin adımları 1 Mart’tan itibaren başladı. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın’da denetimler için bin kişilik ekip oluşturuldu. Denetimlere katılan Vali Sinan Güner sosyal ve ekonomik hayatın devamı için kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.
Denetimlerin her gün devam edeceğini kaydeden Vali Güner, “Bugün biz bin kişi ile etkin bir denetim programına başladık. Bu her gün sürecek. Biz risk değerlendirmesinde sarı bölgedeyiz, yani bu orta risk anlamına geliyor. Orta risk grubu diğer turuncu ve kırmızıya göre daha rahat, sosyal ve ekonomik hayatı daha rahatlatan bir tedbir düzeyindeyiz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasında dikkatli olmalarını, bizim şu anda bulunduğumuz risk düzeyini korumamıza yardımcı olmalarını, hatta bu düzeyi maviye dönüştürmekte ortak çabamızı ortaya koymamız gerekiyor” dedi.
Vali Güner Bartın’da mutant virüs vakalarının da görüldüğüne değinirken sınıflandırma uyarısı da yaparak, “Mutant dönemindeyiz. Yeni bir versiyon bu ilimizde de görüldü. Yeni versiyon korona virüs bizde İngiltere varyantı görüldü. Bununla ilgili tedbirleri karantina ve hastaneye almak, dışarıya çıkarmamak şeklinde uyguluyoruz. Ama her şeyin başı maske, mesafe temizlik. Bu durumumuzu korumak zorundayız. Hepimizin menfaati bundadır. Çocuklarımızın okula gitmesi, iş yerlerimizin açılması, ekonomik sosyal hayatın gelişmesi bizim en azından durumumuzu korumakta ya da daha iyiye gitmektedir. Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler. Hep birlikte başaralım.” İfadelerinde bulundu.
Vali Güner denetimler esnasında uzun süredir kapalı olan ve normalleşme süreci ile birlikte açılan bir kahvehaneye girip burada çay içerek kahveci esnafı ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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