Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak

İHA

Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde kurulan halk pazarı artan virüs vakaları nedeniyle 1 hafta boyunca kurulmaması kararlaştırıldı.
Geçtiğimiz günlerde Ulus ilçesine bağlı Hisarköy’de mutasyonlu virüs vakası tespit edilmesi üzerine Hisar köyüne bağlı 4 mahalle karantina altına alınırken yapılan filyasyon çalışmalarının ardından Hisar köyünün tamamı, Zafer köyü ve Uluköy’ün de karantinaya alınmasına karar verildi.
Ulus İlçe Umumi Hıfzsıhha Meclisince alınan kararla COVİD19 varyantı vakalarının artması ve hastalığın yayılımının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek Kumluca beldesinde 5 Mart 2021 tarihinde kurulacak pazar yeri ve pazar faaliyetlerinin 1 hafta süre ile durdurulduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Vali Güner koronavirüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Güner koronavirüs denetimlerine katıldı
Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, "Allah korusun" diyerek uyardı Vali Güner: “Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler”
YEREL HABERLER Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, ...
70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye
YEREL HABERLER 70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye
Bartın Üniversitesi 65 yaş üstü bireyleri sosyal yaşama katacak projede yer aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi 65 yaş üstü bireyleri sosyal ...
Mutasyonlu virüs 5 okulda yüz yüze eğitimi erteletti
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs 5 okulda yüz yüze eğitimi erteletti
Bartın'da 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın'da 3 köy karantinaya alındı
Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
Bartın Üniversitesi'nde “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” konferansı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nde “Hocalı Katliamından Karabağ ...
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Bartın’da tefeci operasyonu: 1 tutuklu
Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor
YEREL HABERLER Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor