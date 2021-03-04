Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde kurulan halk pazarı artan virüs vakaları nedeniyle 1 hafta boyunca kurulmaması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ulus ilçesine bağlı Hisarköy’de mutasyonlu virüs vakası tespit edilmesi üzerine Hisar köyüne bağlı 4 mahalle karantina altına alınırken yapılan filyasyon çalışmalarının ardından Hisar köyünün tamamı, Zafer köyü ve Uluköy’ün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Ulus İlçe Umumi Hıfzsıhha Meclisince alınan kararla COVİD19 varyantı vakalarının artması ve hastalığın yayılımının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek Kumluca beldesinde 5 Mart 2021 tarihinde kurulacak pazar yeri ve pazar faaliyetlerinin 1 hafta süre ile durdurulduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.