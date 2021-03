Bartın Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi oldu.

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs (Kovid19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütülen Bartın Üniversitesi’nde iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu noktada “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” için başvuru yapıldı. Başvurunun ardından Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) gelen uzman ekip tarafından Bartın Üniversitesi kampüslerinde incelemeler yapıldı.

“Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi

Bartın Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığındaki ekipler, yaptıkları çalışmalarla kılavuzdaki tüm yükümlülüklerin tam anlamıyla sağlanmasında önemli rol oynadı. Yapılan incelemelerin ardından Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi oldu.

“Yeni normalde önemli mesafeler kat ettik”

Salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitimöğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu doğrultuda ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandık. ‘Ortak sağlığımız ve ortak geleceğimiz’ anlayışıyla gösterdiğimiz gayretler sonucunda bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk” dedi.

“Uzun soluklu çalışmalarla yarınlara hazırlanıyoruz”

Rektör Uzun, etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle devam edilen çalışmaların önemine de vurgu yaparak “Küresel bir salgın olan Kovid19 ile mücadelede Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin sağlık güvenliğini arttırmak amacıyla başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesinin ardından yaptığımız çalışmalar ve alınan önlemlerin yeni bir belge ile tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle her zaman olduğu gibi salgın döneminde de yükseköğretim kurumlarımıza öncülük ederek etkin adımlar atmamıza destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göstermiş oldukları hassasiyet ile süreci etkin bir stratejiyle yönetmemize teşvik eden TSE Başkanı Prof. Dr. Sayın Adem Şahin ve TSE ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kovid19 salgınıyla mücadelede etkin çalışmaları dolayısıyla Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan’a ile birlikte Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

