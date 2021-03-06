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Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

DHA

Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da hurda demir yüklü TIR´ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında meydana geldi. Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer Gülenç (47) yönetimindeki 78 BT 672 plakalı TIR, kavşakta devrildi. Araçta sıkışan Zafer Gülenç yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zafer Gülenç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Yola saçılan hurda demirler ise iş makineleri yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-03-06 10:53:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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