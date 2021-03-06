Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz

DHA

Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaparak, "Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren İl Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından Bakan Kurum, açıklamalarda bulunarak, "Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlatmış olduğu seferberlik kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Ve şu anda devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutun inşaatı gerek TOKİ Başkanlığımızla gerekse belediyelerimiz eliyle Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda vatandaşımıza 15,5 milyar lira gerek kira gerekse kamulaştırma yardımları oldu. Ülkemizin 5 yıllık hedeflerinde acil öncelikli 1,5 milyon konutunu sağlamaktır." dedi.
Bakan Kurum vatandaşlara bu süreçte mağdur olmamaları için destek verdiklerini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bununla ilgili şehirlerimize giderek, kentsel dönüşüm kararlarımızı alıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için meclisimizde önemli kararlar aldık. Bununla ilgili bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarlarını 125 binlerden 200 bin TL´ye çıkardık. Amacımız, hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz vatandaşımızı rızası çerçevesinde, yerinde hızlı ve gönüllü prensipleriyle dönüştürmektir. Son bir asırdır 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız."
Bakan Kurum daha sonra Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu. DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-03-06 17:12:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Tır devrildi, şoförün kolu koptu
YEREL HABERLER Tır devrildi, şoförün kolu koptu
Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs ...
Bartın Üniversitesi’nde ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında sürdürülebilir gelişim konuşuldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Milli Takım seçmelerinde şampiyon oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Milli ...
Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi" alma yolunda önemli bir süreçten geçti
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs ...
Mutfakta başlayan yangında ev küle döndü
YEREL HABERLER Mutfakta başlayan yangında ev küle döndü
Bartın'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Bartın'da 2 katlı ev yandı
Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak
YEREL HABERLER Kumluca’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar ...
Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Vali Güner koronavirüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Güner koronavirüs denetimlerine katıldı
Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, "Allah korusun" diyerek uyardı Vali Güner: “Allah korusun daha kötü sınıflandırmalar hepimizi kötü etkiler”
YEREL HABERLER Vali Güner’den turuncu ve kırmızı uyarısı Vali Güner, ...
70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye
YEREL HABERLER 70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye