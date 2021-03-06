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“Stop Erdoğan” ilanlarına Bakan Kurum’dan “Non-stop Erdoğan” yanıtı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Onlar “Stop Erdoğan” desin ama biz milletimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızla “Durmak yok yola devam” diyeceğiz” “19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle birlikte “non-stop Erdoğan” demeye devam edeceğiz”

İHA

“Stop Erdoğan” ilanlarına Bakan Kurum’dan “Non-stop Erdoğan” yanıtı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Onlar “Stop Erdoğan” desin ama biz milletimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızla “Durmak yok yola devam” diyeceğiz” “19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle birlikte “non-stop Erdoğan” demeye devam edeceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, New York Times Meydanı’ndaki reklam panolarına FETÖ’nün “Stop Erdoğan” yazdırdığını hatırlatarak “Onlar “Stop Erdoğan” desin ama biz milletimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızla “Durmak yok yola devam” diyeceğiz. Türkiye düşmanları “stop Erdoğan” desin, biz 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle birlikte “nonstop Erdoğan” demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bartın İl Teşkilatı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada Bartın ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüreğinde büyüttüğü Türkiye sevdasıyla son 19 yılda eşi benzeri görülmemiş yatırımların öncüsü olduğunu hatırlattı.
Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” diyerek tüm dünyaya haykırırken zalimlerin ürktüğünü söyleyen Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız; yüreğinde büyüttüğü Türkiye sevdasıyla; son 19 yılda, ülkemizde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımların öncüsü oldu. Bir taraftan “Dünya beşten büyüktür” diyerek milletimizin haklı sesini tüm dünyaya haykırırken, diğer yandan insanlığın zihin dünyasında yeni ufuklar açtı, mazlumların gür sesi oldu. Onun bu haklı sesi zalimleri ürküttü, korkuttu. Bu nedenle bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemize karşı sinsi, gizli ve örtülü operasyonlar planladılar ve planlamaya devam ediyorlar. Türkiye düşmanı, vatan, millet ve insanlık düşmanı ihanet şebekesi FETÖ, New York Times (Tayms) Meydanı’ndaki reklam panolarına, hadsizce, her zamanki hainlikleri ve sinsiliklerinin bir göstergesi olarak “Stop Erdoğan” yazdırdı. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu alçak saldırının hedefi Türkiye’dir, milletimizdir. FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin maşasıdır, kölesidir. FETÖ dün olduğu gibi bugün de ihanette sınır tanımamaktadır. Onlar “Stop Erdoğan” desin ama biz milletimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızla “Durmak yok yola devam” diyeceğiz. Türkiye düşmanları “stop Erdoğan” desin, biz 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle birlikte “nonstop Erdoğan” demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı, “Mülkiyet hakkının daha etkin korunması”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 maddelik İnsan Hakları Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından önemine vurgu yaptığı “Mülkiyet hakkının daha etkin korunması” maddesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, şöyle dedi:
“Hamdolsun tüm badirelere ve zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteği, feraseti ve irfanıyla tarihe geçecek hikâyeler yazıyoruz. Büyük Türkiye’mizin kalkınma hamleleri için dev adımları azim ve kararlılıkla bir bir atıyoruz. Bir yandan milletimizin başına 40 yıldır musallat olan terör belasıyla mücadele ederken diğer yandan eğitimden sağlığa, turizmden spora, sanayiden uzay çalışmalarına, adaletten insan haklarına kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyoruz, milletimizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Ocak ayında Türkiye’de bir ekonomik ve hukuk reformunu gerçekleştireceğimizi kamuoyuyla paylaştılar. Bu kapsamda son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Maddelik İnsan Hakları Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştılar. Zatı devletleri; toplumsal refaha ve kalkınmaya büyük katkı sağlayacak meseleler üzerine hassasiyetle durmuş, bu konudaki iyileştirmelerin bir an evvel yapılması talimatını vermişlerdir. Bu kapsamda; insan haklarından yargı bağımsızlığına şeffaflıktan ifade özgürlüğüne özel hayatın güvence altına alınmasından toplumsal refaha kadar çok ciddi, çok kapsamlı Türkiye’nin yarınlarını güçlendirecek bir sürecin startını verdik.
Özellikle “Mülkiyet hakkının daha etkin korunması” maddesi bizim için Bakanlığımız için çok önemli. Bakın ben burada kısaca ifade edeyim: İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkân sağlanıyor. İmar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi oluşturuluyor.
İmar planlarında parselasyon işlemlerinden doğan mağduriyetler gideriliyor. Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaları da elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açıyoruz. Bu alanda yapılan reform çalışmalarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Zati devletlerine de şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye olarak attığımız her adımda yaptığımız her dev eserde her projede gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın ve ana kadememizin kısaca teşkilatımızın tüm dava arkadaşlarımızın desteği var, imzası var. Ben bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum.”

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