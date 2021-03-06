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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum Bartın’da Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu

İHA

Bakan Kurum Bartın’da Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’da yapılacak Millet Bahçesi alanını ziyaret ederek proje alanında incelemelerde bulundu.
Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı’da proje incelemelerinde Bakan Kurum’a eşlik etti.
Bakan Kurum Millet Bahçesi yapılacak alanla ilgili açıklamasında, “Bugüne kadar Türkiye’de 42 millet bahçemizi milletimize armağan ettik. Bartın’da da 71 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi projemiz var. Bartın millet bahçemiz için yer belirleme çalışmalarını bu ziyaretimizde tamamlıyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde ihalesini yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız” dedi.
Bakan Kurum, Bartın programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunurken AK Parti İl Başkanlığı, Amasra Belediye Başkanlığı ve Ulus Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.
Ulus Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlar ve sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, Ulus Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’na ziyaret gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve öğretim görevlilerinin eşliğinde endemik bitki türlerinin sergilendiği salonu gezen Bakan Kurum bu ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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