Milli Park´ta kar güzelliği

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Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)-BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kurucaşile ilçesine bağlı 700 rakımlı Kavaklı köyünde erik ağaçları çiçek açarken, mili parkın bulunduğu dağlardaki kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Köyde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren milli parktaki kar yağışının güzelliğini balkonlarına çıkarak izledi.Köyde yaşayan İsmet Aşkın, "Şubat ayında köyümüze 1 metreden fazla kar yağdı. Dün gece saatlerinde de kar yağışı milli parkın yükseklerinde etkili oldu. Bizim köye yağmadı. Dağlara yağan kar muhteşem görüntü oluşturdu. Bizde bu manzarayı zevkle seyrediyoruz." dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar

2021-03-07 13:32:30



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