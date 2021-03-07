Kısıtlama kalktı, Amasra’da hareketlilik başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama kalktı, Amasra’da hareketlilik başladı

İHA

Kısıtlama kalktı, Amasra’da hareketlilik başladı

Sarı kategoride orta riskli iller arasında yer alan Bartın’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile tarihi ve turistik ilçe Amasra ziyaretçilerini ağırladı.
Korona virüs salgınıyla mücadelede yeni dönem 1 Mart’tan itibaren başladı. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın’da cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra da hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.
Bartın’ın çeşitli bölgelerinden ve farklı illerden Amasra’ya gezmek için gelen vatandaşlar, Büyük Liman ve Küçük Liman çevresinde güzel havanın keyfini çıkardı. Tarihi Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü’nü de gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Amasra’da hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da ilgi gören alanlar arasında yer aldı. Yüzde 50 kapasite ile çalışan kafe ve çay bahçelerinin de büyük ölçüde dolduğu görüldü.
Ailesiyle birlikte hafta sonu gezmek için Amasra’ya gelen Osman Ulu, “Kısıtlamalar kalktı biz geziyoruz ama çok zorunlu haller dışında çıkılmaması gerekir. Ülke genelindeki vakalara baktım ben, hiç vakası azalan il yok Bartın dahil. Biz Karabük’ten geldik. Ben daha kalabalık umuyordum ama halkımız dikkat ediyor. Ben tüm halka teşekkür ederim. Biz biraz dikkatsizlik yaptık bu hafta sonu. En kısa sürede evimize döneceğiz artık” dedi.
Amasra esnaflarından Oktay Çelik ise herkesin tedbirli olması gerektiğini belirterek, “Herkes tedbirleri aldıktan sonra cumartesi pazar açılır. Herkes daha mutlu olur. Önemli olan tedbirlerin alınması. Tedbir alınmazsa yine aynı şekilde olur. Herhalde gördüğümüz kadarıyla yine çoğalmaya başladı” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, İtalya’da ikinci oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, ...
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi’ni ziyaret etti
Milli Park´ta kar güzelliği
YEREL HABERLER Milli Park´ta kar güzelliği
Bakan Kurum Bartın’da Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum Bartın’da Millet Bahçesi yapılacak alanda ...
“Stop Erdoğan” ilanlarına Bakan Kurum’dan “Non-stop Erdoğan” yanıtı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Onlar “Stop Erdoğan” desin ama biz milletimizin lideri, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızla “Durmak yok yola devam” diyeceğiz” “19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle birlikte “non-stop Erdoğan” demeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER “Stop Erdoğan” ilanlarına Bakan Kurum’dan “Non-stop ...
Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki ...
Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Tır devrildi, şoförün kolu koptu
YEREL HABERLER Tır devrildi, şoförün kolu koptu
Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs ...
Bartın Üniversitesi’nde ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında sürdürülebilir gelişim konuşuldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Milli Takım seçmelerinde şampiyon oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Milli ...
Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi" alma yolunda önemli bir süreçten geçti
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs ...
Mutfakta başlayan yangında ev küle döndü
YEREL HABERLER Mutfakta başlayan yangında ev küle döndü
Bartın'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Bartın'da 2 katlı ev yandı