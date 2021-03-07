Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA) BARTIN´ın Ulus ilçesinde, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy´un İstanbul´dan gelen çocukları köye alınmadı. Cenaze, jandarma kontrol noktasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ulus ilçesine bağlı 3 köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bu köylerden biri olan Akörensöküler Köyü İnebey Mahallesi´nde Behice Özsoy yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Özsoy´un İstanbul´da yaşayan çocukları köye geldi. Jandarma ekipleri, köyün karantinada olması nedeniyle Behice Özsoy´un çocuklarının köye girişine izin vermedi. Bunun üzerine kamyonetin kasasına konulan Behice Özsoy´un tabutu jandarma kontrol noktasına getirildi. Cenaze, burada köyün imamı eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-03-07 18:21:15
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