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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜSEB Başkanı Akdoğan, Rektör Uzun’u ziyaret etti

İHA

TÜSEB Başkanı Akdoğan, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Ziyarette Bartın Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ilgilerinden dolayı TÜSEB Başkanı Akdoğan’a teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde insanlık yararına teknolojiler ile birlikte sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Bartın Üniversitesi’nin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaştığının altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi’nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehir’, ‘Akıllı Enerji’ ile birlikte ‘Akıllı Sağlık’ başlığı da bulunmaktadır. Tüm bileşenlerimizle insanlık yararına teknolojiler ile birlikte sağlık alanında yapılan çalışmalarımızla değer üretmek amacındayız” dedi.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin laboratuvar altyapısını da her geçen gün güçlendirdiğinin de altını çizerek “Bartın Üniversitesi 22 eğitim ve 42 araştırma laboratuvarında bir yandan nitelikli insan kaynağı yetiştirilirken diğer yandan da geleceğe dönük projeler hayata geçirilmektedir. Bu konudaki yetkinliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla birlikte geleceğe yürümekteyiz. Bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmaları önemsiyor, yakın ilgileri dolayısıyla TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erhan Akdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Misafirperverliğinden dolayı Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun’a teşekkür eden Prof. Dr. Akdoğan ise Bartın Üniversitesi’ni ilgiyle takip ettiklerini ifade etti. Başkan Akdoğan, “Bartın Üniversitesi ile TÜSEB arasında geliştirilebilecek muhtemel iş birliklerinden mutluluk duyacağız. TÜSEB’in proje çağrıları ve destek mekanizmaları doğrultusunda oldukça faydalı bir görüş alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.
Bartın Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Rektör Uzun ve Başkan Akdoğan Kutlubey Kampüsüne geçti. Burada Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret edilerek biyoteknoloji ve kanser alanındaki çalışmalar başta olmak üzere devam eden projeler hakkında bilgiler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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