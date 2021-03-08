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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde kadın sorunları konuşuldu

İHA

Pandemi döneminde kadın sorunları konuşuldu

Bartın Üniversitesi’nde ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte pandemi döneminde kadın sorunları anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla ‘COVİD19 Pandemi Döneminde Kadın Sorunları” adlı panel gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asife Ünal’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Bartın Üniversitesi olarak kadınların maruz kaldığı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında durduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla kadınların toplumdaki konumunun daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülük etmektedir. Bu vesile ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panelde Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Tarhan “Hasta ve Yaşlı Bakımı ve Psikolojik Destek”, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Açıksöz “Salgın Sürecinde Derinleşen Sorunlar: Kadınların Kent Hakkından Yaşam Hakkına”, Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akcan “COVID19 Döneminde Kadınların Karşılaştığı Sorunlar”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyza Özturanlı Şanda “Ev İçi Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi” ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Koçak Oksev ise “Çalışma Hayatında Kadın ve Pandeminin Etkileri” adlı konuşmalarını yaptı.
Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, pandemi döneminde özel alan ve kamusal alan ayrımının kalktığını ifade etti.
Prof. Dr. Yazıcı, “Pandemi döneminde evimiz iş yerimiz oldu. Bu anlamda özel olan haklarımız aynı zamanda kamusal haklarımızın ortaya çıktığı bir alana dönüştü. Pandemi bize kadının kamusal alanda kaybettiği haklar olduğu kadar özel alanda da kaybettiği haklar olduğunu ve buna odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Özel alanın korunmasına ve değerlerin önemli olduğuna yönelik tartışmalar yaparken bu yeni durum bu alanın kamusal alandan kesin çizgilerle ayırılmamasına sebep oldu. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışırken ve kamusal alanda sesimizi duyurmaya çalışırken özel alandaki haklarımıza da sahip çıkmamız gerektiğini pandemi döneminde öğrendik. Bu doğrultuda oldukça önemli konuların ele alındığı bu panelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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