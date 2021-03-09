Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

İHA

Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

72 m yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip Kirazlıköprü Barajında inşa edilecek sulama tesisleri inşaatı ile 30.960 dekar zirai arazi sulanacak.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2017 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kirazlıköprü Barajı’nın sulama projelerinin tamamlanmasının ardından sulama tesisleri inşaatı yapım ihalesi onayının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verildiğini duyurdu.
Milletvekili Tunç açıklamasında DSİ’nin 2021 yılı yatırım programına aldığı Kirazlıköprü Sulaması yapım ihalesinin kısa sürede gerçekleşeceğini ifade ederek, “Kirazlıköprü sulaması ile 30.960 dekar tarım arazisi suya kavuşacak, Bartın ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak. Kirazlıköprü Barajı Bartın İl merkezini taşkınlardan koruyan bir yatırım olmasının yanı sıra yapımını tamamladığımız Hidroelektrik Santralle enerji üretimine katkı sağlayacak. Sulama projesinin hayata geçmesiyle de barajımız Bartın’da tarımsal üretimin artmasını sağlayarak Bartın’ın ekonomisine katkı verecek. 120 Milyon TL proje bedelli ve Bartın adına bu önemli yatırım için ihale onayını veren Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Kadın Sağlığı Sempozyumu’ geniş katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Kadın Sağlığı Sempozyumu’ geniş katılımla ...
Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
YEREL HABERLER Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
Pandemi döneminde kadın sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Pandemi döneminde kadın sorunları konuşuldu
TÜSEB Başkanı Akdoğan, Rektör Uzun’u ziyaret etti
YEREL HABERLER TÜSEB Başkanı Akdoğan, Rektör Uzun’u ziyaret etti
Annelerinin cenaze namazını kontrol noktasında kıldılar
YEREL HABERLER Annelerinin cenaze namazını kontrol noktasında ...
Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında ...
Kısıtlama kalktı, Amasra’da hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, Amasra’da hareketlilik başladı
Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, İtalya’da ikinci oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, ...
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi’ni ziyaret etti
Milli Park´ta kar güzelliği
YEREL HABERLER Milli Park´ta kar güzelliği