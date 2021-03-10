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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde buluş bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi

İHA

Bartın Üniversitesi’nde buluş bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Bartın Üniversitesi’nin 2020 yılı performansı yükseköğretim kurumlarımızın başvuru ortalamasının neredeyse 2 katından fazla oldu” dedi.
Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü Patent Koordinasyon Birimi ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar ve Buluş Bildirim Zorunluluğu” adlı çevrimiçi seminer gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Patent Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, “2018 yılında kurulan Patent Koordinasyon Birimi ile patent üretimini teşvik etmeyi amaçladık. Bu doğrultuda yükselen bir ivmeyle her geçen yıl başvuru sayımızı arttırdık. 2018 yılında Üniversitemizin hak sahibi olduğu patent başvuru sayısı 3, 2019 yılında 4, 2020 yılında ise 11’e yükselmiştir. 2021 yılı hedefimiz ise bu ivmenin devam ettirilerek hak sahibi olduğumuz patent başvuru sayısının 20’nin üzerine çıkarılmasıdır” dedi.
“Bartın Üniversitesi olarak önemli adımlar attık”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın korunmasını sağlamak, teknolojik gelişmelerle yenilikleri takip etmelerine destek olmak hedefleriyle önemli adımlar attıklarını söyledi.
Rektör Uzun, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılında Patent Koordinasyon Birimi kuruldu. Türk Patent ve Marka Kurumu ile tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı. Ardından Bilgi ve Doküman Birimi kurularak konuyla ilgili tüm mevzuat ve yayınlara ulaşılması mümkün hale getirildi. Bu süreçte tüm bileşenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin bir şekilde yararlanılması amaçlandı. Eğitimler ve anlık bilgilendirmeler başta olmak üzere birçok uygulama hayata geçirildi. Çalışmalarımızın sonuçlarını alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni hedefimiz ise bu başarımızı tüm bileşenlerimizle birlikte daha yukarılara taşımak” diye konuştu.
“Bartın Üniversitesi’nin başarısıyla ümitleniyoruz”
Seminerin açılışında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinerek “Yaklaşık bir yıldır üniversitelerimiz ve diğer kurumlar ile video konferans yöntemiyle bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde yaklaşık 125 etkinlik gerçekleştirip, sınai ve mülkiyetin farklı alanlarında 12 binin üzerinde kişiye ulaştık” şeklinde konuştu.
Bartın Üniversitesi’nde sınai mülkiyet ve patent konusunda önemli bir gayret gösterildiğinin de altını çizen Başkan Asan, “Bartın Üniversitesi’ni ilgiyle takip ediyoruz. Sınai mülkiyet ve patent konusunda önemli bir gayretin gösterildiği Bartın Üniversitesi’ndeki bu çalışmalar bizi Türkiye’nin geleceği noktasında çok daha ümitli kılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2020 yılında Türkiye genelinde 8 bin 200 yerli patent başvurusu yapıldı ve bu başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu yükseköğretim kurumlarından aldık. Bu noktada Bartın Üniversitesi’nin 2020 yılı performansı yükseköğretim kurumlarımızın başvuru ortalamasının neredeyse 2 katından fazla oldu. Bu durum Bartın Üniversitesi’nin bu alandaki farkındalığını çok ciddi bir şekilde ortaya koymaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak başarıları sürdürülebilir kılmak için her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Buluşlar ve Buluş Bildirim Zorunluluğu
Açılış konuşmalarının ardından geçilen seminerde Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Sınai Mülkiyet Uzmanı Ceren Bora Orçun tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar ve Buluş Bildirim Zorunluluğu” adlı bir sunum ve bilgilendirme yapıldı. Orçun, “Fikri Haklar ve Sınai Mülkiyet Hakları”, “Buluş”, “6769 sayılı SMK”, “6769 sayılı SMK Md. 113122” ve Patent ve Faydalı Model” başlıklarında bilgiler verdi.
Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı etkinlik, Rektör Uzun’un Sınai Mülkiyet Uzmanı Orçun’a çevrimiçi olarak teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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