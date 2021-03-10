TSK Savaş Uçakları ‘ses üstü test uçuşları’ gerçekleştirecek

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Bartın’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği duyuruldu

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceğinin duyurularak, “İlimiz semalarında 1012 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında “Ses Üstü Test Uçuşları” gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.0017.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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