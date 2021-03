Bartın Üniversitesi öğrencileri model uydu üretmeye hazırlanıyor

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Aeris03 Takımı, üretecekleri model uydu için hazırladıkları ön tasarım raporuyla Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti.



Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin kurduğu Aeris03 Takımı, model uydu üretmek için hazırladıkları projeyle güzel bir başlangıç yaptı. Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışması’na katılan öğrenciler, ön tasarım raporuyla farklı ülkelerden katılan tüm takımlar arasından bir sonraki tura çağırılacak 48 takım arasına 5’inci olarak girmeyi başardı. Her yıl düzenlenen ve dünya genelinden çok sayıda üniversite takımının katıldığı yarışmaya ilk defa katılan Bartın Üniversitesi Aeris03 Takımı, kendi tasarladıkları model uyduyu üretmeyi ve ardından yörüngeye fırlatmayı hedefliyor.



Rektör Uzun, öğrencileri tebrik etti

Proje Akademik Danışmanı, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler ile birlikte Aeris03 Takımı üyelerini kabul eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla tüm çalışmalarımızın merkezine öğrencilerimizi alıyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla birlikte öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını ve ülkemizin geleceğine değer katmalarını diliyoruz. Bu doğrultuda elektrikli otomobil üreten, insansız hava aracı ve roket tasarlayan öğrencilerimiz yeni yetkinlikler kazanarak geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Şimdi ki hedefleri ise model uydu üreterek uzay yolculuğu yapabilmek. Bu noktada Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen yarışmada öğrencilerimiz ilk aşamayı geçmeyi başardılar. Öğrencilerimize ve onlara destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Genç mühendislerimiz geleceğimize değer katacaklar”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle birlikte ülke olarak hedeflerimize katkı sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek “Bartın Üniversitesi’nin her bir bileşeni gibi öğrencilerimizde durmadan çalışıyor ve geleceğimize değer katmaya devam ediyor. Daha öğrenciyken gösterdikleri gayretlerle her bir öğrencimiz önemli yetkinlikler kazanıyor, geleceğe sağlam adımlarla yürüyorlar. Bu doğrultuda Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerimizin ülkemizin ‘Milli Uzay Programı’na da katkı sunacaklarına, mezun olduktan sonra edindikleri tecrübelerle önemli işlere imza atmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



CanSat Competition 2021

CanSat 2021, “American Astronauticial Society” tarafından Amerika’da düzenlenen Uluslararası Model Uydu yarışmasıdır. Bu yarışmanın amacı öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmektir. CanSat Competition 2021’de takımlara verilen görev; model uydu tarafından taşınan yüklerin, uydudan ayrıldıktan sonra akçaağaç tohumu gibi (kendi aerodinamik yapısı sayesinde) yere kontrollü bir şekilde indirilmesidir. Model uydunun iki adet bilimsel yük ve dışında faydalı yükleri atış sırasında darbelere karşı koruyacak ve faydalı yüklerden gelen verileri yer istasyonuna iletecek konteyner taşıması gerekmektedir.

