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Bartın Üniversitesi’ndeki söyleşide ‘Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler’ ele alındı

İHA

Bartın Üniversitesi’ndeki söyleşide ‘Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler’ ele alındı

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ‘Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler’ konusunda bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün geleneksel olarak gerçekleştirdiği ‘Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Dursun Bayar oldu.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite bünyesinde sürdürülen kalite süreçlerinden ve ihtisaslaşma çalışmalarından bahsetti. Rektör Uzun, kalite eksenli bir büyüme hedeflediklerini ve bu doğrultuda tüm paydaşlarla gayret gösterildiğinin altını çizerek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleri Yükseköğretim Kurulumuz tarafından tevdi edilen ihtisaslaşma alanıyla ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elamanlarımız Üniversitemiz ve bölgemiz için büyük bir kazanım olacak projeyi bilimin ışığıyla en etkili hale getirmek için durmadan çalışmaktadır. Bölgemizde Filyos Vadisi Projesi ve çevresinde gelişebilecek sektörlere ilişkin ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Liman’, ‘Akıllı Endüstri’ ve ‘Akıllı Şehirler’ alanında yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğimizi ve bunu da hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
Söyleşide Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Dursun Bayar tarafından “Akıllı Şehirler ve 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” başlıklı bir konuşma yapıldı.
Bartın Üniversitesi’nin Akıllı Teknolojiler ve bu konu üzerindeki yapmış olduğu çalışmaları oldukça değerli bulduğunu ifade eden Bayar, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel bir karşılık bulmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Bayar, ‘Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler’ konusunda bilgiler de vererek konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Ulusal Strateji ve Eylem Planı 23 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yayımlandı. Çok geniş ve belki ülkemizin en zor strateji alanlarından birisi oldu. Geleceğimizi şekillendirecek çözümlerin, günümüz çözümlerinden farklı olması gerekir. Akıllı şehir dediğimizde bir şehrin sürdürülebilir olmasından dirençli olmasına, güvenli ve üretken olmasından yeşil ve kimlikli olmasına birçok konu akla geliyor. Küresel yaklaşımları değerlendirdiğimizde ülke olarak Avustralya, Amerika ve Hollanda’nın ardından ulusal stratejisi ve eylem planını oluşturmuş dördüncü ülkeyiz. Bilgiden çeşitli değerler üretmek, dijital araçlara ulaşmanın öneminden ötürü böyle bir çalışmaya gereksinim duyduk. Bilgi ve iletişim teknolojileri hızla yaygınlaşmakta ve vatandaşların kent yönetimine katılma ve dijital hizmetlere olan ilgisi artmaktadır. Ulusal stratejimizde coğrafi bilgi sistemlerinden, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, afet ve acil durum yönetimi gibi 16 bileşen var. Akıllı şehirlere dönüşmede de 4 temel amacımız var. Bunlar da ekosistemin geliştirilmesi, kapasite artışı, birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun sağlanması. Nitelikli insan kaynağı anlamında da üniversitelerimize büyük yükümlülükler düşmektedir. Bakanlıkça hazırladığımız portalda birçok yayın, doküman ve rehbere ilgili kurumlaınr, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın erişimi mümkün hale getirilmiştir. Portal üzerinden de merak edilen konularda bizlere her zaman erişebilirler.”
Etkinlik, yapılan değerlendirmeler ile karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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