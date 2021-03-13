Amasra'da günübirlik tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler güzel havanın ve manzaranın keyfini çıkardı.

Amasra´da öğle saatlerinde termometreler 15 dereceyi gösterdi. Tarihi ve turistik ilçede vatandaşlar ve günübirlik tatilciler büyük liman ve küçük limanda güneşin keyfini çıkardı. Güneşli havayı gören aileler, çocuklarını çocuk parklarına getirdi. Tatilciler, Tavşan Adası ile tarihi kaleyi görmek için tekne turuna çıktı. Amasra Kalesi'nde vatandaşlar tarihi yerleri fotoğrafladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis ve zabıta ekipleri yoğunluğun yaşandığı sahillerde ve parklarda maske mesafe denetimi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar

2021-03-13 15:26:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.